Хет-трик Криштиану Роналду принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Норвичем»

«Манчестер Юнайтед» на своем поле победил «Норвич» в матче 33-го тура чемпионата Англии со счетом 3:2.

Хет-трик в составе «Юнайтед» сделал нападающий Криштиану Роналду. Победный гол португалец забил со штрафного удара. Это первый гол Роналду за десять ударов со штрафного в «МЮ».

37-летний Роналду во второй раз в этом сезоне сделал хет-трик в матче за «Манчестер Юнайтед». Ранее он забил три гола «Тоттенхэму» (3:2).

«МЮ» набрал 54 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Норвич» остается на последней, 20-й строчке (21 очко).