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Сегодня, 18:55

Хет-трик Криштиану Роналду принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Норвичем»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду оформил хет-трик.
Фото Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» на своем поле победил «Норвич» в матче 33-го тура чемпионата Англии со счетом 3:2.

Хет-трик в составе «Юнайтед» сделал нападающий Криштиану Роналду. Победный гол португалец забил со штрафного удара. Это первый гол Роналду за десять ударов со штрафного в «МЮ».

37-летний Роналду во второй раз в этом сезоне сделал хет-трик в матче за «Манчестер Юнайтед». Ранее он забил три гола «Тоттенхэму» (3:2).

«МЮ» набрал 54 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Норвич» остается на последней, 20-й строчке (21 очко).

Англия. Премьер-лига. 33-й тур
16 апр, 17:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
3:2
Норвич
Голы
Криштиану Роналду, 7 (1:0), Криштиану Роналду, 32 (2:0), Дауэлл, 45 (2:1), Пукки, 52 (2:2), Криштиану Роналду, 76 (3:2)
Манчестер Юнайтед
де Хеа Алекс Теллес (Рэшфорд, 74) Магуайр Линделеф Далот Погба (Мата, 74) Эланга Лингард (Матич, 64) Бруну Фернандеш Санчо Криштиану Роналду
Норвич
Крул Яннулис Гибсон Хэнли Бирам Норманн Маклин (Гилмор, 73) Рашица Ле Мелу (Роу, 82) Дауэлл (Плахета, 73) Пукки
Судьи
Мэдли (Англия)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

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ТБ 2.5

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19%

1.93

Ф1 (0)

13%

1.42
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Норвич
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
2
 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
5
 Арсенал 30 17 3 10 45-36 54
6
 МЮ 31 14 9 8 49-42 51
7
 Вест Хэм 32 15 6 11 51-42 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 32 9 13 10 29-37 40
10
 Лестер 29 11 7 11 45-48 40
11
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
12
 Саутгемптон 31 8 12 11 37-52 36
13
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
14
 Брентфорд 32 10 6 16 39-48 36
15
 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 30 4 12 14 25-44 24
19
 Уотфорд 31 6 4 21 29-60 22
20
 Норвич 31 5 6 20 20-63 21
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16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 0 : 1
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 - : -
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 - : -
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 - : -
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 - : -
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 - : -
17.04 18:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
11.05 21:30
Лидс – Челси
 - : -
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 18 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 19 1 7
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