Кике Санчес Флорес уволен с поста главного тренера «Уотфорда», сообщает официальный сайт клуба. 54-летний испанец возглавил команду в начале сентября, на этой должности он сменил Хави Грасию.

В 14-м туре чемпионата Англии «Уотфорд» в гостях был близок к победе над «Саутгемптоном», но, ведя в счете 1:0, пропустил два гола под занавес матча и проиграл 1:2. В таблице АПЛ команда занимает 20-е место, имея в активе 8 очков.

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