Салах стал автором уникального достижения в АПЛ

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился голом в матче 18-го тура АПЛ с «Арсеналом». На 29-й минуте сравнял счет. Это его 10-й забитый мяч в ворота лондонского клуба в истории.

Он является единственным игроком в истории АПЛ, забившим 10+ голов «Арсеналу», «Манчестер Сити» (11) и «Манчестер Юнайтед» (12), сообщает Swuawka.

Салах также вошел в список 10 лучших бомбардиров АПЛ, обогнав экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Майкла Оуэна, который забил 150 голов.

В активе 31-летнего египтянина 151 забитый мяч в чемпионате Англии.