Салах станет главной трансферной целью клубов Саудовской Аравии летом 2024 года

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может стать игроком клуба Саудовской Аравии летом 2024 года, сообщает Daily Mail.

По данным источника, по окончании сезона-2023/24 клубы чемпионата Саудовской Аравии попытаются приобрести египтянина. Он является главной трансферной целью для лиги. Руководство готово потратить большую сумму на покупку игрока, так как он пользуется популярностью в арабском мире.

Прошлым летом приобрести Салаха за 200 миллионов фунтов пытался «Аль-Иттихад».

Контракт футболиста с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года. В этом сезоне 31-летний хавбек провел 16 матчей в АПЛ, забив 11 голов и сделав 7 ассистов.