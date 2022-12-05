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Сегодня, 20:33

Сака заявил, что был бы рад исполнить пенальти за сборную Англии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий сборной Англии Букайо Сака признался, что готов бить пенальти в матчах за национальную команду.

«Конечно, с того финала Евро-2022 я повзрослел, вырос как игрок и как личность. Я бы не закрепился в «Арсенале», если бы не был уверен в себе. Поэтому очевидно, что, если наступит момент, когда мне доверят возможность пробить пенальти, я ею воспользуюсь. Я буду более чем рад это сделать. Честно говоря, я действительно старался двигаться дальше после случившегося. Конечно, я знаю, что никогда не смогу забыть о том пенальти. Это вошло в историю. Но в то же время выступление на ЧМ-2022 и три гола здесь заставили меня чувствовать себя гораздо лучше», — приводит слова Сака Sky Sports.

В финале чемпионата Европы — 2020 Сака не сумел реализовать решающий пенальти в послематчевой серии. Победителем турнира стала сборная Италии.

В четвертьфинале чемпионата мира в Катаре сборная Англии встретится с Францией, которая переиграла Польшу (3:1). Матч пройдет в субботу, 10 декабря. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12762257/bukayo-saka-insists-he-is-not-the-next-kylian-mbappe-as-england-prepare-to-take-on-france-at-the-world-cup

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Ф1(-1.5)

28%

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ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
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26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
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Манчестер Сити

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Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
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Деян Кулушевски

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Жоау Канселу

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