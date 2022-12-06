«Уотфорд» подписал полузащитника сборной Канады Коне

Полузащитник «Монреаля» Исмаэль Коне продолжит карьеру в «Уотфорде», сообщается на сайте клуба.

Соглашение с 20-летним канадцем рассчитано на 4,5 года и вступит в силу 1 янаваря 2023 года.

В текущем сезоне Коне провел 32 матча за «Ванкувер», в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Также на его счету три встречи на ЧМ-2022.