Сака из-за травмы не сыграет за сборную Англии

Форвард «Арсенала» Букайо Сака не сможет принять участия в матчах сборной Англии, сообщает BBC Sport.

По сведениям источника, Федерация футбола Англии вывела из состава 22-летнего англичанина из-за травмы подколенного сухожилия. Сборная Англии сыграет с Австралией и Италией.

3 октября в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ланса» Сака был заменен на 34-й минуте встречи из-за мышечной травмы.