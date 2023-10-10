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Сегодня, 06:10

«Тоттенхэм» назначил Ланге техническим директором клуба

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Тоттенхэм» объявил о назначении датчанина Йохана Ланге на пост технического директора клуба.

Сообщается, что Ланге приступит к работе с 1 ноября 2023 года. Он будет отвечать за подбор персонала, аналитику и выявление талантов в системе клуба. Прежний технический директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи покинул клуб в апреле из-за санкций ФИФА.

Ведущий спортивный директор «шпор» Скотт Манн прокомментировал назначение Ланге:

«Йохан продемонстрировал отличную работу в области скаутинга и подписания многих талантливых и успешных игроков молодежного и старшего возраста. Мы будем рады видеть его в составе нашей футбольной команды».

43-летний датчанин последние три года работал в «Астон Вилле». Вначале он был спортивным директором клуба, а затем занимал должность директора по развитию футбола и международных академий.

Также у Ланге есть опыт работы главным тренером «Люнгбю». Кроме того, в сезоне-2012/13 он входил в штаб Столе Сольбаккена в «Вулверхэмптоне», а перед этим 4 года был ассистентом главного тренера в «Копенгагене».

ФК Тоттенхэм Хотспур
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Сака из-за травмы не сыграет за сборную Англии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
2
 Арсенал 8 6 2 0 16-6 20
3
 Ман. Сити 8 6 0 2 17-6 18
4
 Ливерпуль 8 5 2 1 18-9 17
5
 Астон Вилла 8 5 1 2 19-12 16
6
 Брайтон 8 5 1 2 21-16 16
7
 Вест Хэм 8 4 2 2 15-12 14
8
 Ньюкасл 8 4 1 3 20-9 13
9
 Кр. Пэлас 8 3 3 2 7-7 12
10
 МЮ 8 4 0 4 9-12 12
11
 Челси 8 3 2 3 11-7 11
12
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
13
 Нот. Форест 8 2 3 3 8-10 9
14
 Вулверхэмптон 8 2 2 4 9-14 8
15
 Брентфорд 8 1 4 3 11-12 7
16
 Эвертон 8 2 1 5 9-12 7
17
 Лутон Таун 8 1 1 6 6-15 4
18
 Бернли 8 1 1 6 7-20 4
19
 Борнмут 8 0 3 5 5-18 3
20
 Шеффилд Юн. 8 0 1 7 6-22 1
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21.10 14:30
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
21.10 17:00
Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
21.10 17:00
Брентфорд – Бернли
 - : -
21.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
21.10 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
21.10 17:00
Нот. Форест – Лутон Таун
 - : -
21.10 19:30
Челси – Арсенал
 - : -
21.10 22:00
Шеффилд Юн. – МЮ
 - : -
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Астон Вилла – Вест Хэм
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Тоттенхэм – Фулхэм
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

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Александр Исак

Александр Исак

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 6
Сон Хын Мин

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Тоттенхэм Хотспур

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П
Джеймс Мэддисон

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Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

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Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 8 1 3
Родри

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Манчестер Сити

 6 1 2
Кертис Джонс

Кертис Джонс

Ливерпуль

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