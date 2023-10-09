«Челси» готов следующим летом продать Лукаку за 37 миллионов фунтов
«Челси» установил сумму, за которую готов продать форварда Ромелу Лукаку, утверждает Фабрицио Романо.
По информации источника, летом 2024 года лондонцы отпустят 30-летнего бельгийца за 37 миллионов фунтов стерлингов. До того момента Лукаку будет на правах аренды выступать за «Рому».
В 2021 году «Челси» заплатил более 100 миллионов евро, чтобы вернуть Лукаку в команду из «Интера». Ранее форвард уже играл за синих — с 2011 по 2014 год.
В текущем сезоне Лукаку провел за «Рому» 8 матчей во всех турнирах, отметившись 6 забитыми голами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тоттенхэм
|8
|6
|2
|0
|18-8
|20
|
2
|Арсенал
|8
|6
|2
|0
|16-6
|20
|
3
|Ман. Сити
|8
|6
|0
|2
|17-6
|18
|
4
|Ливерпуль
|8
|5
|2
|1
|18-9
|17
|
5
|Астон Вилла
|8
|5
|1
|2
|19-12
|16
|
6
|Брайтон
|8
|5
|1
|2
|21-16
|16
|
7
|Вест Хэм
|8
|4
|2
|2
|15-12
|14
|
8
|Ньюкасл
|8
|4
|1
|3
|20-9
|13
|
9
|Кр. Пэлас
|8
|3
|3
|2
|7-7
|12
|
10
|МЮ
|8
|4
|0
|4
|9-12
|12
|
11
|Челси
|8
|3
|2
|3
|11-7
|11
|
12
|Фулхэм
|8
|3
|2
|3
|8-13
|11
|
13
|Нот. Форест
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|
14
|Вулверхэмптон
|8
|2
|2
|4
|9-14
|8
|
15
|Брентфорд
|8
|1
|4
|3
|11-12
|7
|
16
|Эвертон
|8
|2
|1
|5
|9-12
|7
|
17
|Лутон Таун
|8
|1
|1
|6
|6-15
|4
|
18
|Бернли
|8
|1
|1
|6
|7-20
|4
|
19
|Борнмут
|8
|0
|3
|5
|5-18
|3
|
20
|Шеффилд Юн.
|8
|0
|1
|7
|6-22
|1
|21.10
|14:30
|
Ливерпуль – Эвертон
|- : -
|21.10
|17:00
|
Борнмут – Вулверхэмптон
|- : -
|21.10
|17:00
|
Брентфорд – Бернли
|- : -
|21.10
|17:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|- : -
|21.10
|17:00
|
Ньюкасл – Кр. Пэлас
|- : -
|21.10
|17:00
|
Нот. Форест – Лутон Таун
|- : -
|21.10
|19:30
|
Челси – Арсенал
|- : -
|21.10
|22:00
|
Шеффилд Юн. – МЮ
|- : -
|22.10
|18:30
|
Астон Вилла – Вест Хэм
|- : -
|23.10
|22:00
|
Тоттенхэм – Фулхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|5
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|5
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|8
|1
|3
|
|
Родри
Манчестер Сити
|6
|1
|2
|
|
Кертис Джонс
Ливерпуль
|5
|1
|1