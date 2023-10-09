«Челси» готов следующим летом продать Лукаку за 37 миллионов фунтов

«Челси» установил сумму, за которую готов продать форварда Ромелу Лукаку, утверждает Фабрицио Романо.

По информации источника, летом 2024 года лондонцы отпустят 30-летнего бельгийца за 37 миллионов фунтов стерлингов. До того момента Лукаку будет на правах аренды выступать за «Рому».

В 2021 году «Челси» заплатил более 100 миллионов евро, чтобы вернуть Лукаку в команду из «Интера». Ранее форвард уже играл за синих — с 2011 по 2014 год.

В текущем сезоне Лукаку провел за «Рому» 8 матчей во всех турнирах, отметившись 6 забитыми голами.