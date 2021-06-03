Рюдигер после победы в Лиге чемпионов во второй раз стал отцом

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер во второй раз стал отцом. Немецкий футболист опубликовал в Twitter фотографию с новорожденным.

«У Бога всегда есть лучше план, чем у нас! Мой самый главный «трофей». Горд стать отцом во второй раз», — написал Рюдигер.

Alhamdulillah for everything — God always has a better plan than we do !!! Aaliyah Trophy R?diger — My biggest «Trophy» ?????? Proud dad for the 2nd time ?? #AlwaysBelieve pic.twitter.com/AtxI6ie8J6 — Antonio R?diger (@ToniRuediger) June 2, 2021

29 мая «Челси» одержал победу над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов (1:0) и выиграла трофей во второй раз в истории клуба.