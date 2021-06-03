Рюдигер после победы в Лиге чемпионов во второй раз стал отцом
03:57
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер во второй раз стал отцом. Немецкий футболист опубликовал в Twitter фотографию с новорожденным.
«У Бога всегда есть лучше план, чем у нас! Мой самый главный «трофей». Горд стать отцом во второй раз», — написал Рюдигер.
29 мая «Челси» одержал победу над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов (1:0) и выиграла трофей во второй раз в истории клуба.
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