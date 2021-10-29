Рюдигер: «Для людей гораздо важнее голы. Кто я такой, чтобы меня судили как Месси и Роналду?»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер высказался о том, что оборонительных игроков в футболе ценят меньше, чем атакующих.

«Для людей гораздо важнее голы, — приводит слова Рюдигера The Guardian. — Если защитник выносит мяч из ворот, то это запомнят. А больше — ничего. Кто я такой, чтобы меня судили как Месси и Роналду? Я реалист. Если мы сыграем на ноль, то это хорошо для меня и моей команды».