Рюдигер: «Для людей гораздо важнее голы. Кто я такой, чтобы меня судили как Месси и Роналду?»
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер высказался о том, что оборонительных игроков в футболе ценят меньше, чем атакующих.
«Для людей гораздо важнее голы, — приводит слова Рюдигера The Guardian. — Если защитник выносит мяч из ворот, то это запомнят. А больше — ничего. Кто я такой, чтобы меня судили как Месси и Роналду? Я реалист. Если мы сыграем на ноль, то это хорошо для меня и моей команды».
В нынешнем сезоне 28-летний немец забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 12 матчах.
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Дополнительная информация:
https://www.theguardian.com/football/2021/oct/29/antonio-rudiger-chelsea-tuchel-new-life-told-me-what-he-expects
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