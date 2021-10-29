Клопп считает Гвардиолу лучшим тренером в мире
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, кого считает лучшим тренером в мире на данный момент.
«Для меня это Пеп, но я даже не знаю, можно ли считать это какой-то истиной. С его командами просто трудно играть. Я? Нет, конечно, нет. Я знаю свои слабые места, знаю, что создает мне проблемы. Кроме того, что значит быть лучшим тренером? Я сам этого точно не знаю. Без моих помощников рядом со мной я был бы никем», — сказал Клопп Sky Sports.
50-летний Пеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда выиграла 3 чемпионата Англии (2017/18, 2018/19, 2020/21) и лигу чемпионов (2020/21).
54-летний Юрген Клопп руководит «Ливерпулем» с 2015 года. Стал с командой чемпионом Англии (2019/20) и победителем лиги чемпионов (2018/19).
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