Руни заявил, что в первую очередь он будет игроком "Дерби Каунти"

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни, который с января 2020 года станет игроком "Дерби Каунти", прокомментировал свой переход. Он отметил, что основной для него будет роль игрока. Ранее стало известно, что англичанин будет играющим тренером и войдет в штаб Филлипа Коку.

- В первую очередь я игрок, - цитирует англичанина Sky Sports. - У меня много качеств, которые могут помочь команде. Главное, что я хочу сделать - играть и помочь команде. Во-вторых, я хочу учиться в Филлипа и его штаба, чтобы получить опыт для того времени, когда я закончу карьеру и сделаю следующий шаг.

33-летний Уэйн Руни в текущем сезоне провел 25 матчей за "Ди Си Юнайтед" и забил 13 мячей при семи голевых передачах.

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