Руни может стать главным тренером «Дерби Каунти»

Нападающий Уэйн Руни может возглавить «Дерби Каунти» в ближайшее время, сообщает The Sun.

По информации источника, 34-летний англичанин, с января являющийся играющим тренером команды, близок к повышению в статусе. Сообщается, что руководство «Дерби Каунти» недовольно работой нынешнего главного тренера, Филлипа Коку. Голландец может быть уволен уже на следующей неделе, после чего в клубе планируют назначить Руни.

«Дерби» неудачно стартовал в сезоне-2020/21, потерпев 3 поражения в 4 матчах чемпионшипа.