Грилиш может стать игроком «Манчестер Сити» за 100 миллионов евро

Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Англии Джек Грилиш в скором времени может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает talkSPORT.

По данным источника, сумма трансфера может составить 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне 25-летний футболист провел за «Астон Виллу» 27 матчей, отметившись 7 голами и 12 результативными передачами. В составе сборной Англии он забил 9 мячей.