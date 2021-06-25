Грилиш может стать игроком «Манчестер Сити» за 100 миллионов евро
12:23
Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Англии Джек Грилиш в скором времени может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает talkSPORT.
По данным источника, сумма трансфера может составить 100 миллионов евро.
В прошлом сезоне 25-летний футболист провел за «Астон Виллу» 27 матчей, отметившись 7 голами и 12 результативными передачами. В составе сборной Англии он забил 9 мячей.
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