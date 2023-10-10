Руни будет зарабатывать в «Бирмингем Сити» в три раза больше предыдущего тренера

Зарплата Уэйна Руни на посту главного тренера «Бирмингем Сити» будет в три раза больше, чем у предыдущего наставника, сообщает The Sun.

По данным источника, бывший тренер команды Джон Юстас зарабатывал 10 387 евро в неделю, а заработная плата Руни составит 33 472 евро. Это больше, чем английский специалист зарабатывал на своем предыдущем месте работы — в «Ди-Си Юнайтед» (27 300 евро).

9 октября стало известно, что 37-летний Руни может возглавить «Бирмингем Сити», который на данный момент занимает шестое место в чемпионшипе. Днем ранее специалист покинул «Ди Си Юнайтед».