Луис Диас — об отмене его гола «Тоттенхэму» из-за ошибки ВАР: «судьи тоже люди — нам стоит относиться к этому спокойно»

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас высказался об отмененном голе в ворота «Тоттенхэма» (1:2) в матче 7-го тура АПЛ.

На 34-й минуте встречи судьи не засчитали гол Диаса, который мог вывести мерсисайдцев вперед. После игры PGMOL (компания, отвечающая за работу арбитров в Англии) признала, что решение об отмене гола было ошибочным.

В ходе просмотра видеоповтора арбитр Даррен Инглэнд решил, что судьи в поле засчитали гол Диаса, поэтому сказал, что игру можно продолжать. После этого оператор повтора несколько раз передал просьбу остановить матч, но игра уже была возобновлена.

«Тогда это сильно ударило не только по мне, но и по всей команде. Мы много говорили об этом в перерыве, это был бы положительный результат, нам бы это помогло. Такие вещи случаются, судьи тоже люди. Нам стоит относиться к этому спокойно», — цитирует игрока El Heraldo.

После матча главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп настаивал на переигровке встречи.

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