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Сегодня, 21:57

Луис Диас — об отмене его гола «Тоттенхэму» из-за ошибки ВАР: «судьи тоже люди — нам стоит относиться к этому спокойно»

Руслан Минаев
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Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас высказался об отмененном голе в ворота «Тоттенхэма» (1:2) в матче 7-го тура АПЛ.

На 34-й минуте встречи судьи не засчитали гол Диаса, который мог вывести мерсисайдцев вперед. После игры PGMOL (компания, отвечающая за работу арбитров в Англии) признала, что решение об отмене гола было ошибочным.

В ходе просмотра видеоповтора арбитр Даррен Инглэнд решил, что судьи в поле засчитали гол Диаса, поэтому сказал, что игру можно продолжать. После этого оператор повтора несколько раз передал просьбу остановить матч, но игра уже была возобновлена.

«Тогда это сильно ударило не только по мне, но и по всей команде. Мы много говорили об этом в перерыве, это был бы положительный результат, нам бы это помогло. Такие вещи случаются, судьи тоже люди. Нам стоит относиться к этому спокойно», — цитирует игрока El Heraldo.

После матча главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп настаивал на переигровке встречи.

АПЛ будет публиковать переговоры судей и ВАР из-за скандала после матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
2
 Арсенал 8 6 2 0 16-6 20
3
 Ман. Сити 8 6 0 2 17-6 18
4
 Ливерпуль 8 5 2 1 18-9 17
5
 Астон Вилла 8 5 1 2 19-12 16
6
 Брайтон 8 5 1 2 21-16 16
7
 Вест Хэм 8 4 2 2 15-12 14
8
 Ньюкасл 8 4 1 3 20-9 13
9
 Кр. Пэлас 8 3 3 2 7-7 12
10
 МЮ 8 4 0 4 9-12 12
11
 Челси 8 3 2 3 11-7 11
12
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
13
 Нот. Форест 8 2 3 3 8-10 9
14
 Вулверхэмптон 8 2 2 4 9-14 8
15
 Брентфорд 8 1 4 3 11-12 7
16
 Эвертон 8 2 1 5 9-12 7
17
 Лутон Таун 8 1 1 6 6-15 4
18
 Бернли 8 1 1 6 7-20 4
19
 Борнмут 8 0 3 5 5-18 3
20
 Шеффилд Юн. 8 0 1 7 6-22 1
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21.10 14:30
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
21.10 17:00
Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
21.10 17:00
Брентфорд – Бернли
 - : -
21.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
21.10 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
21.10 17:00
Нот. Форест – Лутон Таун
 - : -
21.10 19:30
Челси – Арсенал
 - : -
21.10 22:00
Шеффилд Юн. – МЮ
 - : -
22.10 18:30
Астон Вилла – Вест Хэм
 - : -
23.10 22:00
Тоттенхэм – Фулхэм
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 6
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
П
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Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 5
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 5
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 8 1 3
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Кертис Джонс

Кертис Джонс

Ливерпуль

 5 1 1
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