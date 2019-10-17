Руководство «Манчестер Юнайтед» начало переговоры с Аллегри

Массимилиано Аллегри в ближайшее время может стать главным тренером «Манчестер Юнайтед», утверждает Tuttosport. По информации СМИ, 52-летний итальянский специалист приступил к переговорам с руководством «красных дьяволов».

Ранее сообщалось, что Аллегри будет получать в «МЮ» 6,5 миллиона фунтов стерлингов за сезон.

«Манчестер Юнайтед» под руководством Уле Гуннара Сульшера занимает 12-е место с 9 очками после 8 туров в АПЛ.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр