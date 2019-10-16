Источник: Аллегри будет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» 6,5 миллиона фунтов стерлингов

Бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри близок к тому, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед». Он сменит на посту главного тренера Уле Гуннара Сульшера, который может быть отправлен в отставку, утверждает Tuttosport.

52-летний специалист заключит с английским клубом контракт, согласно которому будет зарабатывать 6,5 миллиона фунтов стерлингов за сезон.

«МЮ» занимает 12-е место в чемпионате Англии, имея девять очков в восьми матчах.

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