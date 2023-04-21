Рубен Аморим стал одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» изучает возможность назначения главного тренера «Спортинга» Рубена Аморима.

Как сообщает Daily Mail, «шпоры» продолжают искать замену Антонио Конте, который покинул клуб в конце прошлого месяца. Сейчас руководство активно изучает возможность назначения 38-летнего Аморима, которого ранее связывали с «Челси».

В шорт-листе «шпор» также фигурируют Венсан Компани («Бернли»), Арне Слот («Фейеноорд») и Луис Энрике (без работы), в то время как возвращение Маурисио Почеттино считается «нереалистичным» сценарием.

Кристиан Стеллини в настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Тоттенхэма». Команда занимает пятое место в АПЛ, набрав 53 очка в 31 матче.

Аморим с 2020 года является главный тренер лиссабонского «Спортинга». В текущем сезоне комнада находится на четвертой строчке (58 очков).