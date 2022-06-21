Роттердамская «Спарта» арендовала защитника «Арсенала» Рекика
Защитник «Арсенала» Омар Рекик перешел в «Спарту», сообщает пресс-служба нидерландского клуба.
20-летний футболист проведет сезон-2022/23 в команде из Роттердама на правах аренды.
Рекик перешел в «Арсенал» из «Герты» в январе 2021 года. В прошлом сезоне он провел 16 матчей за молодежную команду «канониров» и сделал 1 результативную передачу.
Омар Рекик — младший брат защитника «Севильи» Карима Рекика. Отметим, что у обоих футболистов есть гражданство Нидерландов и Туниса, при этом старший брат играет за нидерландскую национальную команду, а младший — за тунисскую.
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
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|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
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|0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
|0
|0
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7
|Вест Хэм
|0
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|0
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|0
|
8
|Лестер
|0
|0
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9
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|0
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|0
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|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
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11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
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|0
|0-0
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
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|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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