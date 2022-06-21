Роттердамская «Спарта» арендовала защитника «Арсенала» Рекика

Защитник «Арсенала» Омар Рекик перешел в «Спарту», сообщает пресс-служба нидерландского клуба.

20-летний футболист проведет сезон-2022/23 в команде из Роттердама на правах аренды.

Рекик перешел в «Арсенал» из «Герты» в январе 2021 года. В прошлом сезоне он провел 16 матчей за молодежную команду «канониров» и сделал 1 результативную передачу.

Омар Рекик — младший брат защитника «Севильи» Карима Рекика. Отметим, что у обоих футболистов есть гражданство Нидерландов и Туниса, при этом старший брат играет за нидерландскую национальную команду, а младший — за тунисскую.