«Порту» отказался продавать форварда Эванилсона в «Манчестер Юнайтед» за 65 миллионов евро

«Порту» отказался продавать нападающего Эванилсона в «Манчестер Юнайтед», сообщает O Jogo.

По данным источника, португальский клуб отклонил предложение «красных дьяволов» в размере 60 миллионов евро с возможными бонусами в размере 5 миллионов евро. Сообщается, что «Порту» хочет получить за 22-летнего бразильца около 80 миллионов евро.

«МЮ» рассчитывает продолжить борьбу за футболиста и намерен сделать новое предложение в ближайшее время.

В сезоне-2021/22 Эванилсон забил 21 гол и сделал 5 результативных передач в 45 матчах за «Порту». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.