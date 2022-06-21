«Ливерпуль» не намерен возвращать Вейналдума из «ПСЖ»
«Ливерпуль» не собирается возвращать полузащитника Джорджиньо Вейналдума из «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, на сегодняшний день мерсисайдцы не думают о том, чтобы вновь подписать 31-летнего нидерландца. Клуб планирует продлить контракт с Наби Кейта, нынешнее соглашение с которым действует до конца июня 2023 года.
Вейналдум выступал за «Ливерпуль» с июля 2016 года. По окончании сезона-2020/21 футболист ушел из клуба на правах свободного агента и подписал контракт с «ПСЖ».
В прошлом сезоне полузащитник забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи в 38 матчах за парижан. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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|0-0
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3
|Челси
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Арсенал
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лестер
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брайтон
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|0
|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
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|0
|0-0
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Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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