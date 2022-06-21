«Ливерпуль» не намерен возвращать Вейналдума из «ПСЖ»

«Ливерпуль» не собирается возвращать полузащитника Джорджиньо Вейналдума из «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, на сегодняшний день мерсисайдцы не думают о том, чтобы вновь подписать 31-летнего нидерландца. Клуб планирует продлить контракт с Наби Кейта, нынешнее соглашение с которым действует до конца июня 2023 года.

Вейналдум выступал за «Ливерпуль» с июля 2016 года. По окончании сезона-2020/21 футболист ушел из клуба на правах свободного агента и подписал контракт с «ПСЖ».

В прошлом сезоне полузащитник забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи в 38 матчах за парижан. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.