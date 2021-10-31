Роналду: «Критика меня не волнует. Я 18 лет играю в футбол»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после победы над «Тоттенхэмом» (3:0) в матче 10-го тура чемпионата Англии высказался о критике в адрес команды.

«Критика меня не волнует, — приводит слова Роналду Sky Sports. — Я 18 лет играю в футбол. Знаю, что в один день люди будут говорить, что мы прекрасны, а в другой, что ужасны. Конечно, лучше, когда тебя хвалят, но нужно уметь переживать и плохие моменты».

После 10 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с 15 баллами идет идет на восьмой позиции.

В нынешнем сезоне Роналду забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу в 10 матчах за «МЮ».