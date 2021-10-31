Роналду в 11-й раз в карьере забил больше 40 мячей за календарный год
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отметился забитым мячом в матче 10-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (3:0).
Как сообщает ESPN Stats & Info, для 36-летнего португальца этот гол стал 40-м во встречах за клуб и национальную сборную в 2021 году.
Таким образом, Роналду в 11-й раз в карьере забил больше 40 мячей за календарный год.
В 2010 году нападающий забил 48 мячей, в 2011 — 60, 2012 — 63, 2013 — 69, 2014 — 61, 2015 — 57, 2016 — 55, 2017 — 53, 2018 — 49, 2020 — 44, 2021 — 40 (на настоящий момент). Лишь в 2019-м он не сумел превысить эту отметку.
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Дополнительная информация:
https://twitter.com/ESPNStatsInfo/status/1454514376866738178
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