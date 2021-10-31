Гари Невилл: «Роналду выиграл для «МЮ» матч с «Тоттенхэмом». Блестящий гол и отличный пас»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил игру нападающего Криштиану Роналду в матче 10-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (3:0).
«Я наблюдал за Криштиану на дальней штанге, его движения особенные, — приводит слова Невилла Sky Sports. — Передача Фернандеша была идеальна. Блестящий гол. Мы говорили о влиянии Роналду на Бруну, в этом моменте они сыграли слаженно. А в эпизоде с другим голом Криштиану прошел Скиппа в стиле Кройффа и отдал пас на Кавани, который забил мяч. Мы видели два особенных гола. Роналду выиграл для «Манчестер Юнайтед» матч с «Тоттенхэмом».
После 10 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков и расположился на 5-м месте в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с 15 баллами идет на 8-й позиции.
В нынешнем сезоне Роналду забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу в 10 матчах за «МЮ».
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Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/29326/12454458/gary-neville-explains-how-ole-gunnar-solskjaers-formation-change-became-a-winning-formula-for-manchester-united
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