Гари Невилл: «Роналду выиграл для «МЮ» матч с «Тоттенхэмом». Блестящий гол и отличный пас»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил игру нападающего Криштиану Роналду в матче 10-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (3:0).

«Я наблюдал за Криштиану на дальней штанге, его движения особенные, — приводит слова Невилла Sky Sports. — Передача Фернандеша была идеальна. Блестящий гол. Мы говорили о влиянии Роналду на Бруну, в этом моменте они сыграли слаженно. А в эпизоде с другим голом Криштиану прошел Скиппа в стиле Кройффа и отдал пас на Кавани, который забил мяч. Мы видели два особенных гола. Роналду выиграл для «Манчестер Юнайтед» матч с «Тоттенхэмом».

После 10 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков и расположился на 5-м месте в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с 15 баллами идет на 8-й позиции.

В нынешнем сезоне Роналду забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу в 10 матчах за «МЮ».