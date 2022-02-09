Роналду повторил свою рекордную безголевую серию

Во вторник, 8 февраля, «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бернли» (1:1) в матче 24-го тура чемпионата Англии. Нападающий манкунианцев Криштиану Роналду вышел на поле на 68-й минуте встречи.

В этой встрече 37-летний португалец не отметился забитыми голами. Он не забивает уже пять игр кряду.

Таким образом, Роналду впервые с 2010 года не может забить в пяти матчах подряд. Это его худшая серия за всю карьеру. Тогда португалец выступал за «Реал».

Cristiano Ronaldo has not scored for Manchester United in his past five games ?



He matches his longest drought without a goal since 2010.#PL #OptusSport pic.twitter.com/psjL9y4zy9 — Optus Sport (@OptusSport) February 9, 2022

В этом сезоне Роналду сыграл 19 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи.