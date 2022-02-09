Рангник о ничьей с «Бернли»: «Одного очка за такую игру просто недостаточно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (1:1).

«Мы снова провели отличный первый тайм, контролировали игру и доминировали. Мы забили три гола, но два не были засчитаны. Во втором тайме мы были недостаточно агрессивны. Было ясно, что они выйдут на поле и будут действовать агрессивно. Это был разочаровывающий вечер для нас, потому что мы должны были с комфортным запасом выиграть этот матч. В первом тайме мы забили три гола, поэтому я не могу винить команду за отсутствие инстинкта убийцы. В конце концов, это был и небольшой вопрос удачи. Одного очка за такую игру просто недостаточно», — приводит слова Рангника BBC.

«МЮ» набрал 39 очков и занимает пятое место. У «Бернли» 14 очков и последняя, 20-я позиция.