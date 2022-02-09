Мойес объяснил, почему он выпустил Зума в матче с «Уотфордом»

Главный тренер «Вест Хэм» Дэвид Мойес рассказал, почем он решил выпустить в стартовом составе на 24-го тура АПЛ против «Уотфорда» (1:0) защитника Курта Зума. Ранее в интернете появилось видео, где он бьет свою кошку.

«Повлияло ли видео на решение выпустить Зума? Нет, потому что один из наших лучших игроков. Но клуб занимается этой ситуацией. Но клуб занимается этим. Это отдельный вопрос».

Ранее в интернете появилось видео, как Зума бьет свою кошку. Футболист принес извинения. Его действия осудил клуб, но француз все же вышел в стартовом составе.