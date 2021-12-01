Роналду назвал фактом информацию, что Месси незаслуженно выиграл «Золотой мяч»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в Instagram прокомментировал сообщение, в котором объясняется, почему Лионель Месси в 2021 году незаслуженно получил «Золотой мяч».

Фан-аккаунт португальца опубликовал пост со следующим текстом: «Криштиану Роналду в этом году: Кубок Италии, Суперкубок Италии, лучший бомбардир Евро, лучший бомбардир чемпионата Италии, лучший бомбардир «Ювентуса» в сезоне-2020/21, лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2021/22. Также он стал лучшим бомбардиром в истории футбола по количеству официальных голов, стал лучшим бомбардиром в истории всех сборных, стал лучшим бомбардиром и лучшим асситстентом в истории Евро. 43 гола за год, 6 голов в 5 играх в этой Лиге чемпионов, все решающие, и независимо от возраста является парнем, который больше всех поражает мир. Однако они ставят этого парня на 6-е место... Вы действительно думаете, что 5 парней сделали больше, чем он, за год?

Он мог бы спокойно бороться за эту награду, и бой был бы хорошим с Левандовски, который в индивидуальном плане был невероятным, и у «Баварии» был лучший сезон, чем у «Ювентуса», но на уровне национальных команд Роналду был лучше.

А кому достался приз? Что касается Месси, который только выигрывал Кубок Испании с «Барселоной», он не забивал голы в ворота «Реала» с тех пор, как Криштиану ушел, исчезает в главных играх сезона, выиграл Кубок Америки, который должен был быть каждые четыре года, но проводится практически каждый год. Он не забил ни в финале, ни в полуфинале. И у него был слабый сезон с «ПСЖ» индивидуально.

Чтобы Криштиану выиграл этот приз, он должен быть неоспоримым на 300 процентов. С Месси все наоборот. Он может провести скромный сезон, и они всегда найдут способ оказать ему услугу и вручить приз. Кража. Грязь. Стыд. Просто прискорбно. Любой, у кого достаточно интеллекта, знает, кто на самом деле заслуживает «Золотой мяч». Получать награды, не зарабатывая, — ложное счастье, без гордости".

Под этим сообщением Роналду написал «Факт» и оставил смайлики «глаза» и «палец вверх».

Cristiano Ronaldo comentou «FACTOS» em uma publica??o que dizia que o pr?mio dado para Lionel Messi foi roubado e ganho sem merecer. pic.twitter.com/djlh3baxBf — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) December 1, 2021

Церемония вручения «Золотого мяча» прошла в Париже 29 ноября. Награду в седьмой раз получил нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, вторым стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски. Роналду в рейтинге стал шестым.