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Кристенсен не играл в последних матчах «Челси» из-за проблем с контрактом

03:45
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил, что защитник Андреас Кристенсен не участвовал в последних трех матчах из-за его контрактного противостояния с клубом.

«У меня нет хороших новостей. Несколько недель назад я понял, что Андреас хочет того же, что и я, и клуб. Вот почему для меня это была ситуация без проблем, потому что все хотели того же, что и я. Мы очень долго ждем подтверждения. Он говорит нам, что любит «Челси», что хочет остаться и играть большую роль, потому что он — большая часть большого клуба. Еего карьера здесь еще не закончена», — признался Тухель на пресс-конференции перед матчем премьер-лиги с «Уотфордом».

В сезоне-2021/22 Кристенсен провел 13 матчей за «Челси», на его счету 1 гол. Нынешний контракт 25-летнего датчанина с лондонским клубом действует до конца июня 2022 года.

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Евгений Козинов все материалы автора

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