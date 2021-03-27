«Челси» может вернуть Лукаку, если переход Холанна не состоится
«Челси» намерен вернуть в команду нападающего Ромелу Лукаку, если не получится подписать контракт с игроком дортмундской «Боруссии» Эрлином Холанном, сообщает The Telegraph.
По информации СМИ, руководство «Челси» рассматривает возможность возвращения 27-летнего бельгийца из «Интера» в случае, если клуб не сможет позволить себе приобрести Холанна из-за высокой трансферной стоимости. Ранее стало известно, что дортмундская «Боруссия» готова расстаться с 20-летнем норвежцем за 180 миллионов евро.
Лукаку выступал за «Челси» с 2011 по 2013 год и провел 15 матчей во всех турнирах, отдав одну голевую передачу.
В текущем сезоне бельгиец провел 34 матча за «Интер», в которых забил 25 голов и отдал 8 результативных передач.
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