«Рома» интересуется Мойзе Кином
16:32
Нападающий «Эвертона» Мойзе Кин попал в сферу интересов «Ромы», сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, спортивный директор «Ромы» Джанлука Петраки хотел бы видеть 19-летнего итальянца в команде. «Эвертон» может быть готовым отдать Кина в аренду в январе.
Также на Кина претендуют «Милан» и «Сампдория».
Ранее Кин был исключен из состава «Эвертона» на матч чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» по дисциплинарным причинам и не получил вызов в сборную Италии.
Воспитанник «Ювентуса» перешел в «Эвертон» летом 2019 года за 33 млн евро. В текущем сезоне Кин провел 9 матчей в АПЛ и сделал результативную передачу.
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