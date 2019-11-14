«Рома» интересуется Мойзе Кином

Нападающий «Эвертона» Мойзе Кин попал в сферу интересов «Ромы», сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, спортивный директор «Ромы» Джанлука Петраки хотел бы видеть 19-летнего итальянца в команде. «Эвертон» может быть готовым отдать Кина в аренду в январе.

Также на Кина претендуют «Милан» и «Сампдория».

Ранее Кин был исключен из состава «Эвертона» на матч чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» по дисциплинарным причинам и не получил вызов в сборную Италии.

Воспитанник «Ювентуса» перешел в «Эвертон» летом 2019 года за 33 млн евро. В текущем сезоне Кин провел 9 матчей в АПЛ и сделал результативную передачу.