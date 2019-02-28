Роджерс получит в "Лестере" 234 миллиона евро на трансферы

Новый главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс получит от клуба 234 миллиона евро на трансферы на ближайшие три года, сообщает The Sun.

Главной целью "Лестера" остается форвард "Борнмута" Каллум Уилсон, приобретение которого может обойтись примерно в 40 миллионов фунтов.

Контракт Роджерса рассчитан до лета 2022 года. Последним местом работы 46-летнего ирландского специалиста был "Селтик".

До Роджерса "Лестер" возглавлял Клод Пюэль, который покинул команду 24 февраля. Француз возглавлял коллектив с октября 2017 года.

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