Родри: «Брайтон» был потрясающим, но у «Сити» есть зверь в атаке»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал ничью с «Брайтоном» (1:1) в перенесенном матче 32-го тура чемпионата Англии. Этот результат гарантировал «горожанам» чемпионство.

«Было здорово сыграть. Получился хороший матч против «Брайтона», соперники были потрясающими. Футбол становится больше тактическим. Разница в том, что у нас есть зверь впереди, и он может держать мяч. У нас были моменты, у них тоже были моменты. Это хороший результат.

Игра с «Брайтоном» — большое испытание для нас. Мы должны поддерживать уровень. Мы рады победе в АПЛ за три тура до конца, но держать уровень непросто. Нужен отдых, но в то же время необходимо сохранять энергию», — цитирует BBC Родри.