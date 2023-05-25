«Брайтон» впервые в своей истории вышел в еврокубки

«Брайтон» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в перенесенном матче 32-го тура чемпионата Англии.

Команда Роберто Де Дзерби набрала 62 очка и гарантировала себе попадание в топ-6 чемпионата по итогам сезона.

Таким образом, «Брайтон» впервые в своей истории сыграет в Лиге Европы. Ранее команда не участвовала в еврокубках.