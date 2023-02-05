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Сегодня, 08:17

Родри: «Холанн — наше оружие для запугивания соперников»

Родри Эрнандес рассказал, что думает о нападающем Эрлине Холанне
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес рассказал, что думает о нападающем своей команды Эрлине Холанне.

«Мы чувствуем, что в лице Эрлинга у нас есть оружие для запугивания соперников. С ним мы стали играть иначе — раньше у нас не было такого оружия, а теперь мы отталкиваемся от этого.

Присутствие Холанна на поле — это гарантия голов. Он может стабильно забивать больше одного мяча в среднем за игру. Он и Кейн — два величайших нападающих Премьер-лиги прямо сейчас", — цитируют английские СМИ испанца.

В 19 матчах АПЛ 22-летний норвежец забил 25 голов. Сегодня, 5 февраля, «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом».

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 20 16 2 2 45-17 50
2
 Ман. Сити 20 14 3 3 53-20 45
3
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
4
 МЮ 21 13 3 5 34-26 42
5
 Тоттенхэм 21 11 3 7 40-31 36
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
8
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
9
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
10
 Челси 21 8 6 7 22-21 30
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
13
 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
14
 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
15
 Лидс 19 4 6 9 26-33 18
16
 Вест Хэм 21 5 4 12 18-26 19
17
 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
18
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
19
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
20
 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
Результаты / календарь
1 тур
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11 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.02 23:00
Челси – Фулхэм
 0 : 0
4.02 15:30
Эвертон – Арсенал
 1 : 0
4.02 18:00
Астон Вилла – Лестер
 2 : 4
4.02 18:00
Брентфорд – Саутгемптон
 3 : 0
4.02 18:00
Брайтон – Борнмут
 1 : 0
4.02 18:00
МЮ – Кр. Пэлас
 2 : 1
4.02 18:00
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 3 : 0
4.02 20:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 1 : 1
5.02 17:00
Нот. Форест – Лидс
 - : -
5.02 19:30
Тоттенхэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 16
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 19 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
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