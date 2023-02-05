Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес рассказал, что думает о нападающем своей команды Эрлине Холанне.

«Мы чувствуем, что в лице Эрлинга у нас есть оружие для запугивания соперников. С ним мы стали играть иначе — раньше у нас не было такого оружия, а теперь мы отталкиваемся от этого.

Присутствие Холанна на поле — это гарантия голов. Он может стабильно забивать больше одного мяча в среднем за игру. Он и Кейн — два величайших нападающих Премьер-лиги прямо сейчас", — цитируют английские СМИ испанца.

В 19 матчах АПЛ 22-летний норвежец забил 25 голов. Сегодня, 5 февраля, «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом».