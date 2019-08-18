Робин ван Перси: «Мы с «Арсеналом» были женаты, но затем жена стала уставать от меня»

Бывший нападающий «Арсенала» Робин ван Перси рассказал, почему решил покинуть лондонский клуб в 2012 году. Форвард защищал цвета «Арсенала» с 2004 года, а по окончании сезона-2011/12 перешел в «Манчестер Юнайтед».

— Я и «Арсенал» — мы были как муж и жена, — цитирует Daily Mirror ван Перси. — Мы были женаты восемь лет. Но через восемь лет моя жена устала от меня. Это факт. «Арсенал» не предлагал мне новый контракт.

Тогда мне нужно было осмотреться. Я был амбициозен, я все еще хотел выиграть лигу. Это жизнь. Было три варианта. Один быстр отвалился. Осталось два — «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Перед переходом многие вещи остаются за кадром. Один из фактов в том, что «Арсенал» от меня устал. Это было отправной точкой. Мне не предлагали новый контракт.