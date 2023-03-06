Робертсон считает, что Гакпо провел лучший матч за «Ливерпуль»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон считает, что матч против «Манчестер Юнайтед» (7:0) стал для форварда мерсисайдцев Коди Гакпо лучшим за последнее время.

«Гакпо провел свой лучший матч за «Ливерпуль». Коди пока провел здесь довольно короткую карьеру, но в игре с «Манчестер Юнайтед» он был просто прекрасен. Он забил два гола с невероятной уверенностью», — цитирует игрока официальный сайт «Ливерпуля».

Нидерландец перешел в команду Юргена Клоппа в январе из ПСВ. Вчера он оформил дубль в ворота «МЮ» на «Энфилде».