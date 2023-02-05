Тренер «Брайтона» Де Дзерби: «Я рад, что Кайседо остался с нами, все в клубе его любят»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби высказался о ситуации с полузащитником Мойсесом Кайседо.

В зимнее трансферное окно хавбеком интересовались «Челси» и «Арсенал».

«Я рад, что Кайседо остался с нами, все в клубе его любят. Я не знаю о его возможном уходе следующим летом», — приводит слова Де Дзерби Sky Sport.

21-летний эквадорец выступает за «Брайтон» с февраля 2021 года. Его соглашение с командой рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне он сыграл за английский клуб 22 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 38 миллионов евро.