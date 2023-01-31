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Сегодня, 08:35

«Челси» может подписать Кайседо до закрытия трансферного окна

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо все еще может перейти в «Челси» зимой.

По информации The Guardian, несмотря на готовящийся переход Энцо Фернандеса из «Бенфики», за которого синие могут заплатить более 120 миллионов евро, клуб все еще рассматривает возможность подписать Кайседо до закрытия зимнего трансферного окна.

Владелец «Челси» Тодд Боули по-прежнему заинтересован в заключении сделки.

На Кайседо также претендовал «Арсенал», однако «Брайтон» отказался продавать 21-летнего эквадорца за 70 миллионов фунтов. Сам игрок хочет сменить команду и уйти на повышение.

Кайседо выступает за «Брайтон» с февраля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб 21 матч во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Контракт полузащитника рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.

Источник: The Guardian
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Челси
0
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 19 16 2 1 45-16 50
2
 Ман. Сити 20 14 3 3 53-20 45
3
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
4
 МЮ 20 12 3 5 32-25 39
5
 Тоттенхэм 21 11 3 7 40-31 36
6
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
7
 Фулхэм 21 9 4 8 32-30 31
8
 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
9
 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
10
 Челси 20 8 5 7 22-21 29
11
 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12
 Кр. Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
13
 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
14
 Лестер 20 5 3 12 28-35 18
15
 Лидс 19 4 6 9 26-33 18
16
 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
17
 Вулверхэмптон 20 4 5 11 12-30 17
18
 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
19
 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
20
 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
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38 тур
3.02 23:00
Челси – Фулхэм
 - : -
4.02 15:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
4.02 18:00
Астон Вилла – Лестер
 - : -
4.02 18:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
4.02 18:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
4.02 18:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
4.02 18:00
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
4.02 20:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
5.02 17:00
Нот. Форест – Лидс
 - : -
5.02 19:30
Тоттенхэм – Ман. Сити
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 16
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 18 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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