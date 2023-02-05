В ПСВ объяснили, почему согласились продать Мадуэке в «Челси» в январе

Спортивный директор ПСВ Марсель Брандс объяснил, почему нидерландский клуб согласился отпустить нападающего Нони Мадуэке в «Челси» в зимнее трансферное окно.

«Изначально мы не хотели продавать Нони в январе, но в какой-то момент возник «Челси». Сначала нам предложили 25 миллионов евро, потом 28, 32, 35, в итоге сумма приблизилась к 40 миллионам... Мадуэке очень хотел вернуться в Англию, поэтому мы приняли предложение», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Брандса.

Мадуэке выступал за ПСВ с июля 2018 года. По данным портала Transfermarkt.com, «Челси» подписал 20-летнего англичанина за 35 миллионов евро. Клуб подписал контракт с футболистом до конца июня 2030 года.