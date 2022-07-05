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Ришарлисон пропустит первый матч «Тоттенхэма» в следующем сезоне из-за дисквалификации

Иван Торопцев
Корреспондент
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Новичок «Тоттенхэма» Ришарлисон пропустит первый официальный матч команды в сезоне-2022/23.

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала 25-летнего бразильца на одну игру.

Во время матча 35-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Челси» (1:0) болельщики выбросили на поле пиротехнические изделия после гола Ришарлисона. Форвард взял одну из дымовых шашек в руки и бросил назад фанатам.

Помимо дисквалификации нападающий был оштрафован на 25 тысяч фунтов за неприемлемое поведение.

Ришарлисон перешел из «Эвертона» в «Тоттенхэм» 1 июля за 58 миллионов евро.

Первый матч «Тоттенхэма» в сезоне-2022/23 состоится 6 августа — в этот день «шпоры» примут «Саутгемптон» на своем поле в рамках 1-го тура АПЛ.

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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