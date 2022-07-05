«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» претендуют на форварда «Монако» Бен Йеддера

«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» интересуются нападающим «Монако» Виссамом Бен Йеддером, сообщает Media Foot.

По данным источника, «волки» ближе к тому, чтобы подписать 31-летнего француза этим летом. Оба английских клуба готовят официальные предложения по футболисту.

В сезоне-2021/22 Бен Йеддер забил 32 гола и сделал 7 результативных передач в 52 матчах за «Монако». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 25 миллионов евро.