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Сегодня, 14:23

Тен Хаг не знает, останется ли Роналду в «МЮ»

Виктория Кравченко
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Ни клуб, ни главный тренер Эрик тен Хаг не знаю, останется ли форвард Криштиану Роналду в команде, сообщает ESPN.

По данным источника, португалец, скорее всего, пропустит все тренировки команды на этой неделе. Также неизвестно, будет ли Роналду участвовать в предсезонном туре «МЮ» по Таиланду и Австралии.

Ранее в СМИ также писали, что агент Роналду встречался с руководством «Барселоны», чтобы обсудить будущее футболиста.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 он забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах за команду во всех турнирах.

Криштиану Роналду
Эрик тен Хаг
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