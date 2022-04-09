Ришарлисон может уйти из «Эвертона» летом

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон летом может сменить команду. По информации UOL, 24-летний бразилец хочет остаться в Англии.

Действующий контракт Ришарлисона рассчитан до 2024 года. Бразильский форвард с 2017 года играет в АПЛ.

В последние недели бразилец получил запросы от «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасла» и «Тоттенхэма». «Ириски» хотят получить 80 миллионов евро за игрока.

В этом сезоне Ришарлисон сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.