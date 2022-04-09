Лукаку и Зиеш могут не сыграть с «Саутгемптоном» из-за травм

Главный тренер «Челси» перед матчем 32-го тура АПЛ против «Саутгемптона» отметил, что участие Ромела Лукаку и Хакима Зиеша под вопросом. Также он рассказал, что Каллум Хадсон-Одои не сыграет точно.

«Каллум Хадсон-Одои все еще отсутствует, и у нас есть некоторые сомнения относительно Ромелу и Хакима Зиеша. Вчера они не тренировались, и нам нужно посмотреть, смогут ли они принять участие в сегодняшней тренировке. Нам нужен тест и подтверждение после тренировки, чтобы увидеть, будут ли они доступны на завтрашний матч. У Ромелу болит ахилл, ничего серьезно, просто он испытывает боль.

Ситуация с Каллумом обстоит не слишком здорово, и на данный момент это вопрос скорее недель, а не нескольких дней», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.