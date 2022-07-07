Андре Гомеш хочет покинуть «Эвертон»

Полузащитник Андре Гомеш хочет уйти из «Эвертона» в это трансферное окно, сообщает El Bobble.

По информации источника, 28-летний португалец входит в список интересов нескольких европейских клубов, одним из которых является «Бенфика». Однако португальский клуб не готов заплатить ту цену, которую просит «Эвертон».

В прошедшем сезоне Гомеш сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.