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Сегодня, 01:33

Андре Гомеш хочет покинуть «Эвертон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник Андре Гомеш хочет уйти из «Эвертона» в это трансферное окно, сообщает El Bobble.

По информации источника, 28-летний португалец входит в список интересов нескольких европейских клубов, одним из которых является «Бенфика». Однако португальский клуб не готов заплатить ту цену, которую просит «Эвертон».

В прошедшем сезоне Гомеш сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Футбол
ФК Бенфика
ФК Эвертон
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