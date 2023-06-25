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Сегодня, 14:57

Рио Фердинанд: «Сегодня я бы стоил 200 миллионов евро»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд порассуждал, сколько бы он стоил, если бы играл в футбол в данный момент.

«Представьте, сколько бы я стоил сейчас. 120 миллионов евро? Нет, это слишком мало. На сегодняшнем рынке цена составила бы 200 миллионов евро. При этом зарплата была бы около 500 тысяч в неделю», — приводит слова Фердинанда Manchester Evening News.

Максимальная стоимость Фердинанда за всю его карьеру — 45 миллионов евро. Такую сумму получил «Лидс» за продажу игрока. Англичанин выступал за «красных дьяволов» 12 лет.

Сегодня, 25 июня, появилась информация, что игрок линии обороны «Лейпцига» Йошко Гвардиол может стать самым дорогим защитником мира, если перейдет в «Манчестер Сити».

Рио Фердинанд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
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