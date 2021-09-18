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Ричардс: «Салах — лучший фланговый форвард в мире, он делает на поле то, что может только Месси»

13:31
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Бывший защитник «Манчестер Сити» Мика Ричардс оценил игру нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Я не сравниваю Салаха с Месси, но Мохамед делает на поле то, что может только Лео. В футболе есть много историй о футболистах, которые были шикарны на тренировках, но терялись во время матчей. Мо — не такой. Тем не менее, я до сих пор не уверен, что он получает заслуженное признание. Возможно, дело в том, что он играет за сборную Египта и мы не видим матчи этой команды по телевизору? Может, все из-за того, что Салах редко дает интервью и старается держаться от первых полос. Мо — лучший фланговый форвард в мире, без него «Ливерпуль» не попадал бы в Лигу чемпионов и не боролся бы за чемпионство. Это незаменимый игрок, который умеет решать в важных матчах. Надеюсь, что «Ливерпуль» скоро закроет вопрос с его контрактом», — приводит Daily Mail слова Ричардса.

В сезоне-2021/22 Салах забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи в 5 матчах за «Ливерпуль». Нынешний контракт 29-летнего египтянина действует до конца июня 2023 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10001993/MICAH-RICHARDS-Mohamed-Salah-capable-Messi-like-moments.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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