Бывший защитник «Манчестер Сити» Мика Ричардс оценил игру нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Я не сравниваю Салаха с Месси, но Мохамед делает на поле то, что может только Лео. В футболе есть много историй о футболистах, которые были шикарны на тренировках, но терялись во время матчей. Мо — не такой. Тем не менее, я до сих пор не уверен, что он получает заслуженное признание. Возможно, дело в том, что он играет за сборную Египта и мы не видим матчи этой команды по телевизору? Может, все из-за того, что Салах редко дает интервью и старается держаться от первых полос. Мо — лучший фланговый форвард в мире, без него «Ливерпуль» не попадал бы в Лигу чемпионов и не боролся бы за чемпионство. Это незаменимый игрок, который умеет решать в важных матчах. Надеюсь, что «Ливерпуль» скоро закроет вопрос с его контрактом», — приводит Daily Mail слова Ричардса.

В сезоне-2021/22 Салах забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи в 5 матчах за «Ливерпуль». Нынешний контракт 29-летнего египтянина действует до конца июня 2023 года.